Chegou a 527 o número de locais afetados pelas manchas de óleo que desde o final de agosto poluem a costa brasileira. O dado é do último balanço do Ibama, divulgado na manhã desta quarta-feira (13) com dados compilados até terça (12). Ao todo, 68% dos municípios do litoral nordestino foram contaminados desde o início do desastre ambiental.