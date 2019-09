Óleo em praias do Nordeste já atinge 46 municípios, aponta Ibama

Desde o início de setembro, manchas de óleo têm atingido as praias do Nordeste. Ao todo, foram 99 locais atingidos em 46 municípios de 8 estados, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Cerca de 40% das manchas resultantes do óleo estão no Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com o Ibama, a análise das amostras do óleo feitas pela Petrobras e pela Marinha revelou que a substância é petróleo, mas que não é de origem brasileira. Em nota, a Petrobras afirma que o material encontrado não é produzido e nem comercializado pela empresa, mas não detalha como a análise foi feita.

O óleo tem prejudicado a fauna: ao menos nove tartarugas e uma ave furabucho foram atingidos. Sete tartarugas foram encontradas mortas, uma foi devolvida ao mar e outra encaminhada para o centro de reabilitação. A ave também morreu. Até o momento, não há evidências de contaminação de peixes e crustáceos.

Ainda conforme a nota divulgada pelo Ibama, após verificação dos relatórios e gráficos mais recentes sobre a situação das manchas de óleo nas praias do Rio Grande do Norte, os analistas da equipe de monitoramento concluíram que a situação no estado é estável até o momento. Por isso, o grupo de comando foi transferido de lá para o Maranhão, onde estão chegando novos vestígios de óleo. O Ibama continuará acompanhando as ações de limpeza no litoral potiguar.

Quantidade de locais atingidos:

Alagoas: 12 locais

Ceará: 6 locais

Maranhão: 9 locais

Paraíba: 16 locais

Pernambuco: 16 locais

Piauí: 2 locais (o estado não consta na lista do Ibama)

Rio Grande do Norte: 41 locais

Sergipe: 4 locais

