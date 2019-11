“Óleo pode avançar até o Rio de Janeiro”, avaliam especialistas do Inpe

Um estudo realizado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) aponta que o óleo que atinge o litoral do nordeste há dois meses pode chegar também às praias do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Segundo os pesquisadores, uma grande quantidade de óleo ainda pode estar represada em alto mar.

O Inpe foi acionado pelo comitê de crise do governo federal na última sexta-feira (1º) e tem trabalhado no monitoramento dos locais onde o óleo é encontrado no mar. A principal hipótese do órgão é a de que haja muito mais óleo em alto mar.

Esse material pode avançar ainda mais e chegar ao Espírito Santo e ao norte do Rio de Janeiro. De acordo com os cientistas, é pouco provável que o óleo chegue a São Paulo em função de características geográficas da costa brasileira.

“Estamos mapeando com o satélite essas áreas predeterminadas e desenhando mapas para que os navios de pesquisa possam ir a esses locais e identificar se há uma massa de óleo e então retirar isso”, explicou o oceanógrafo Ronald Souza em entrevista coletiva.

A primeira ação do Inpe foi analisar a imagem que retratava uma suposta grande mancha de óleo, que chegou-se a acreditar ser a origem do vazamento. O órgão constatou, no entanto, que se tratava de uma concentração de algas marinhas.

Os pesquisadores estudam agora o curso do óleo, com base em quais praias ele tem aparecido e em que ordem. A análise até agora é complexa e indica a possibilidade da existência de grande quantidade do material em alto mar.