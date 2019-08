“Olhar para frente e cabeça erguida”: após eliminação, Inter vislumbra Brasileirão e decisão na Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Uma eliminação não é algo fácil a ser esquecido, mas no caso do Inter, o time sabe que precisar olhar para o horizonte porque uma nova decisão está por vir. Apesar da eliminação para o Flamengo ainda ser recente, o colorado sabe que precisa superar a fase para buscar uma nova realidade.

O resultado por 1 a 1 no Beira-Rio, evidentemente, deixou lamentações. Mas o grupo sabe que precisa da recuperação pois no final de semana já há compromisso pelo Campeonato Brasileiro e na próxima semana tem decisão pela Copa do Brasil.

“Evidente que hoje estamos tristes, pois poderíamos ter ido adiante. Amanhã já temos que estar de cabeça erguida e trabalhando para fazer um bom jogo contra o Botafogo e na quarta com o estádio lotado, vamos fazer outra final. A gente está em um processo de evolução. Acho que foi um resultado injusto o 2 a 0. Precisamos aprender com os resultados, tanto a vitória quanto a derrota”, disse o vice de futebol Roberto Melo, na Zona mista do estádio Beira-Rio.

O técnico Odair Hellmann também falou sobre o desempenho do time nas duas decisões destacando que o time fez o que podia fazer nos dois jogos. “Não pode pegar um jogo de 180 minutos e pinçar pra 3 ou 4 minutos. No confronto foi 3 a 1 e eles conseguiram passar. A gente enfrentou o Flamengo da forma como poderíamos enfrentar. Esse reflexo tem que acontecer até amanhã. A partir de amanhã quando viermos para o CT o pensamento tem que ser no Brasileiro”.

“Mutos detalhes. A equipe do Flamengo também tem qualidade. Agradecer ao nosso torcedor que vem nos apoiando sempre. Dói, dói bastante. Mas temos que levantar a cabeça. Temos jogo final de semana e depois uma decisão importante. Esse ano temos que conquistar para coroar o trabalho, que está bem feito”, avaliou o lateral Bruno.

Depois do jogo desta quarta-feira, o elenco se representa na tarde desta quinta-feira. No sábado (31), o colorado recebe o Botafogo, às 21h30, em casa, pelo Brasileirão.

Na próxima quarta-feira (4/9), tem o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Inter tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, no Mineirão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas