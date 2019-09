Uma onça-parda foi atropelada na manhã desta segunda-feira (30), na Avenida Senador José Ermírio de Morais, no Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, no limite com a cidade de Mairiporã. Segundo a Divisão de Fauna Silvestre da Prefeitura, um chamado para o resgate de um animal atropelado foi feito às 9h30. Ao chegar ao local, o animal machucado já havia voltado para a mata próxima à avenida.

