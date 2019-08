ONG Passarte e Bourbon Wallig recebem doação de materiais escolares para ajudar alunos de escolas públicas

A ONG Passarte instalou um ponto de coleta no shopping Bourbon Walling, para receber doações de materiais escolares e de escritório que serão destinados à alunos de escolas públicas do Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas até o dia 29 de agosto, no terceito andar do shopping (Avenida Assis Brasil, 2611).

Podem ser doados materiais novos e usados que serão destinados a mais de mil alunos beneficiados com o projeto. Serão aceitos os mais diversos itens, independentemente do estado em que se encontram, como lápis, cadernos e mochilas usadas, revistas, jornais e materiais de costura.

Todos os itens serão recolhidos e enviados para uma oficina, onde serão reformados para doação. Os resíduos dos itens que não puderem ser reparados serão vendidos para a reciclagem, como forma de custear as ações beneficentes realizadas pela ONG Passarte. O ponto de coleta funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Projeto Passarte também conta com um ponto de coleta localizado no primeiro andar do Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul.

