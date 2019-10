A frente de um ônibus ficou levantada no ar depois que sua traseira afundou em um buraco aberto no asfalto em pleno horário de pico do trânsito em um subúrbio em Pittsburgh, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). A Autoridade Portuária do condado de Allegheny diz que apenas o motorista e um passageiro estavam dentro do ônibus quando ele despencou dentro do buraco.