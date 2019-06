Na noite desta quarta-feira (5), um ônibus da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul bateu contra a traseira de um carro, no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Erico Verissimo. Ninguém ficou ferido. Segundo a Susepe, os presos tinham participado de audiências e eram levados de volta à Cadeia Pública de Porto Alegre. Agentes isolaram o local para atendimento da ocorrência.

