Um acidente com um ônibus interestadual deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (23) em Redenção do Gurguéia, no Sul do Piauí. O motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo e tombado fora da pista, a rodovia BR-135. Várias pessoas ficaram feridas. O ônibus fazia o trajeto Brasília – Teresina.