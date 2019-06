ONU divulga números de exploração sexual envolvendo funcionários e soldados da organização

De acordo com informações divulgas pela Organização das Nações Unidas (ONU), a mesma estaria trabalhando em uma nova política de tolerância zero com seus soldados. No relatório apresentado, na última sexta-feira (21), pelo secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, a organização expõe as 259 denúncias de abuso sexual envolvendo funcionários e soldados apenas no ano de 2015. A medida vem após escândalos envolvendo crianças e adolescentes, que ocorreram em 2018 na República Centro-Africana.

De acordo com a ONU exploração sexual é definida como: “a intrusão física efetiva ou ameaçada de natureza sexual, seja por força, ou sob condições desiguais ou coercivas”.

Em comunicado oficial feito no início do ano, através de seu site brasileiro, a organização afirmou que embora os números tenham aumentado em relação a anos anteriores, o mesmo mostrou a existência de uma conscientização maior entre funcionários, além das melhoras nas ferramentas de denúncia.

