Onze pessoas e um crocodilo são suspeitos de assassinato na Austrália

Quando caía a noite do dia 15 de dezembro de 2017, Paddy Moriarty chegou ao Pink Panther, o único bar e hotel de Larrimah, para terminar o dia com sua típica rodada de bebidas: oito cervejas. Paddy passou a maior parte dos seus 70 anos de vida trabalhando no duro território do interior da Austrália. Quando terminou suas cervejas naquela noite, despediu-se e partiu de volta para casa, acompanhado por Kellie, sua cadela da raça Kelpie. Desde então, os dois nunca mais foram vistos.

Quatro dias depois, quando a polícia chegou na casa de Paddy, na cidade de Larrimah, um povoado de apenas 11 habitantes na região norte do país, a porta não estava trancada. Dentro da residência os policias encontraram um chapéu de cowboy apoiado sobre um cooler e um frango assado no micro-ondas. As autoridades então passaram a suspeitar que Paddy tenha sido assassinado e estão interrogando todos os 11 habitantes em busca de pistas.

As informações são do jornal The New York Times.

A lista de suspeitos é encabeçada por um ex-barman do Pink Panther, uma das últimas pessoas que viu Paddy ainda vivo, e um jardineiro com quem o desaparecido havia tido problemas alguns dias antes. Os detetives também interrogaram a proprietária de um restaurante que está na rota entre o bar e a casa de Paddy – episódio, aliás, que já rendeu piadas entre os vizinhos do restaurante sobre os recheios de suas tortas de carne.

Porém não há evidências claras ou motivos aparentes para o desaparecimento de Paddy, e os 11 habitantes de Larrimah, são, de alguma forma, parte da investigação. Cada um nega qualquer participação neste mistério, mas aponta o dedo para algum vizinho.

A cidade de Larrimah é muito pequena e cercada por uma montanha espessa e impenetrável. A terra é vermelha e a rua principal que atravessa a cidade sempre foi famosa por desaparecimentos e mortes misteriosas, como a de um mochileiro britânico, que sumiu há 17 anos. O lugar é um pit-stop para os turistas cansados que cruzam o país de Norte a Sul, mas também é um lugar onde os aborígines australianos, habitantes originais do território, ainda hoje, recusam-se a viver, afirmando que é mal-assombrada.

Só há dois lugares em que os moradores e quem está de passagem podem se encontrar: o Pink Panther e a casa de chá Fran’s Devpnshire. “Paddy costumava vir todos os dias, sentimos muito a falta dele”, diz um de seus melhores amigos, Barry Sharpe, 76 anos, dono da Pink Panther.

Sharpe diz que sua paixão é alimentar os animais exóticos que mantém na parte de trás de seu hotel pintado de rosa-choque, do qual é dono há quase 15 anos. A variedade de animais inclui pássaros raros e exóticos, cobras e um enorme crocodilo chamado Sam, que, por sua vez, também é suspeito do crime – ele teria se alimentado de Paddy Moriarty.

Para Sharpe, o único que pode saber do desaparecimento de seu amigo seria a pessoa que não foi para a “missa”, um ritual em que os moradores se encontram na manhã de domingo no bar para ver Landline, um programa de televisão sobre os temas rurais mais importantes da Austrália. Foi inclusive neste momento que eles perceberam o desaparecimento do vizinho.

A busca de três dias a pé e com uso de caminhonetes e helicóptero descartou a hipótese de que Paddy tenha morrido acidentalmente após se perder. Até a publicação desta matéria, a polícia não havia encontrado o menor rastro dele e da cadela Kellie.

No Pink Panther, os clientes continuam falando do desaparecimento do homem. Os habitantes do pequeno vilarejo de Larrimah voltaram a se encontrar aos domingos para ver o programa matinal, mas sem a mesma alegria.

Como Paddy não tem família na Austrália, sua propriedade passou ao controle do Estado, que instalou câmeras de segurança para controlar qualquer movimento suspeito. Junto à casa dele há um grande cartaz com um retrato seu e a pergunta que todos se fazem: “O que aconteceu com Paddy?”.

Deixe seu comentário: