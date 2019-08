Ópera Gaúcha encanta o público na primeira noite de Expointer

Pelo terceiro ano consecutivo, o espetáculo Ópera Gaúcha foi uma das atrações mais aguardadas da Expointer. O show aconteceu às 19h desse sábado (24), na pista central do parque Assis Brasil, em Esteio, reunindo um público de centenas de pessoas, entre expositores, autoridades e visitantes.

Neste ano, o espetáculo apresentou a temática “Riquezas do Rio Grande do Sul”. Além do show de luzes e exibição de vídeos, a Ópera Gaúcha teve, entre as atrações, nomes consagrados como Elton Saldanha, Gaúcho da Fronteira, Délcio Tavares, Joca Martins e Shana Muller.

O artista convidado foi Marcelo Cachoeira. Destaque para a participação dos cantores mirins Thomas Machado e Luiza Barbosa. O espetáculo contou ainda com mais de 150 pessoas em cena, entre atores, bailarinos e cavalarianos.

No ano passado, o tema foi “Imigração e as Etnias do RS”. A criação e produção executiva é de Marquinhos Kroeff.

