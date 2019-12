Porto Alegre Operação apreende veículos com mais de 51 mil reais em multas

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Uma operação realizada em Porto Alegre na sexta-feira (6) resultou na apreensão de dois veículos que, somados, apresentavam mais de R$ 51 mil em multas. A informação é da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que realizou a ação em conjunto com a Brigada Militar e a Guarda Municipal.

Apenas uma moto apreendida na operação contava com 65 infrações, com multas que passam de R$ 43 mil. Uma caminhonete também apreendida, com 32 advertências, somou outros R$ 8 mil.

A maioria das infrações relacionadas à moto foram por pilotagem sem habilitação, ultrapassagem de sinal vermelho e excesso de velocidade ou trafegar a mais de 50% além da máxima permitida para o local, infrações gravíssimas. No caso da caminhonete a maior parte também esteve relacionada ao excesso de velocidade, distribuídas em infrações como médias e graves.

