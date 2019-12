Porto Alegre Operação coíbe comércio irregular no Centro de Porto Alegre

30 de dezembro de 2019

Durante a manhã a ação foi no Mercado Público. Foto: Joel Vargas/PMPA

A rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi alvo de uma grande operação de fiscalização do comércio irregular nesta segunda-feira (30). A iniciativa integra a Operação Papai Noel, liderada pelo 9° BPM (Batalhão da Polícia Militar), em parceria com a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e a Guarda Municipal. O objetivo foi coibir a ação de ambulantes irregulares, proteger os comerciantes legalmente estabelecidos, reprimir roubos e furtos e liberar o espaço público para o trânsito de pedestres e veículos.

Na primeira etapa da operação, deflagrada durante a manhã, os agentes partiram da Praça Oswaldo Cruz até o final da Praça XV, em frente ao Mercado Público. No caminho, foram apreendidos 679 itens irregulares – incluindo-se bebidas, eletrônicos, vestuário e pelo menos 160 caixas de frutas. Durante a tarde, os fiscais realizam uma nova varredura para garantir a desocupação do local. “Na última segunda-feira, véspera de Natal, recebemos a informação de que dezenas de ambulantes ocupavam a Voluntários da Pátria. Alguns deles chegavam a expor seus produtos dentro da via, dificultando a passagem dos ônibus. Com esta operação, queremos evitar que o problema se repita na véspera do Réveillon”, explica o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho.

