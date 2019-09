Em uma operação integrada, agentes do Serviço de Inspeção Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e da Delegacia do Consumidor apreenderam 3,5 toneladas de peixe sem procedência nesta quarta (11). A carga foi retida no entorno do Mercado Público a partir da fiscalização de um caminhão vindo de Rio Grande.

