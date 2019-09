Operação no Complexo do Alemão no RJ deixa ao menos seis mortos

Uma operação Policial Militar (PM) realizada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou pelo menos seis suspeitos mortos e um policial gravemente ferido. Operação foi realizada nesta quarta-feira (18), e as informações foram divulgadas pelas assessorias da PM e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Teve confronto direto na operação, que tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas e reposicionar as cabines blindadas da PM na região. Um policial foi atingido e encaminhado para o hospital. Outras três pessoas foram encontradas caídas no chão. De acordo com a PM, os seis mortos eram suspeitos. Por precaução, escolas e creches anunciaram o cancelamento das aulas. Porém, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro disse que as unidades de ensino funcionaram.

A ação contou com o Comando de Operações Especiais (COE), das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), dos batalhões de Ações com Cães (BAC) e de Polícia de Choque (BPChq), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do RJ. Foram apreendidos diversos armamentos, artefatos explosivos, coletes táticos, além de 177 trouxinhas de maconha, 860 pinos de cocaína, 4 quilos de cocaína e 68 pedras de crack.

