Rio Grande do Sul Operação RS Verão Total terá 1.053 guarda-vidas no Litoral

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Os alunos formados atuarão na operação que terá início no dia 21 de dezembro. Foto: Divulgação/CBMRS Os alunos formados atuarão na operação que terá início no dia 21 de dezembro. (Foto: Divulgação/CBMRS) Foto: Divulgação/CBMRS

Encerrando a capacitação de Guarda-Vidas Civis Temporários, o CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) realizou, na segunda-feira (16), a formatura das últimas duas turmas que atuarão na Operação RS Verão Total 2020. Os eventos ocorreram simultaneamente nas praias de Tramandaí, no litoral norte, e no Cassino, em Rio Grande. Ao todo, 1.053 profissionais reforçarão o efetivo da segurança pública durante a operação que se iniciará no dia 21 de dezembro e terminará em 2 de março.

Além das duas formaturas realizadas na segunda-feira, uma terceira turma já havia concluído o curso de capacitação no dia 10 deste mês. O contingente que participará da ofensiva é formado por 389 civis e 664 militares – sendo 406 do Corpo de Bombeiros e 258 da Brigada Militar, que atuarão em águas de mar e internas, como rios e lagos.

Os profissionais civis temporários foram selecionados a partir de um processo divido em duas etapas antecedentes ao início do curso. A primeira fase, realizada pela JPMS (Junta Policial Militar de Saúde), submeteu os candidatos a exames para análise do seu estado clínico geral e de sanidade mental. Já a segunda fase, na praia do Lami, em Porto Alegre, consistiu em testes de aptidão física, onde os concorrentes realizaram atividades envolvendo corrida e natação, sendo avaliados pela Comissão Permanente de Pesquisa e Avaliação Física do CBMRS.

Após o processo seletivo, os classificados realizaram o curso de capacitação de Guarda-Vidas Civis Temporários, com carga horária de 200 horas, sendo 120 horas/aulas e 80 horas de estágio supervisionado. Durante a formação, os alunos foram submetidos às provas de suficiências físicas e técnicas, bem como ao teste de conhecimentos teóricos específicos, que tornaram os aprovados aptos a atuar.

No Estado, a atividade de guarda-vidas é desempenhada pelo CBM que, com a lei 15.817/18, integra em seu quadro de efetivo a contratação dos guardas civis. Ao complementar seu quadro de profissionais para a atividade, o serviço torna-se mais abrangente, oferecendo mais segurança à comunidade gaúcha.

