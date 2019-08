Oposição paraguaia pede impeachment de presidente por acordo com o Brasil

Um acordo energético feito com o Brasil vem causando polêmicas no Paraguai. Nesta quarta-feira (31), A oposição do país vizinho anunciou que entrará com um pedido de impeachment contra o presidente, Mario Abdo, e o vice-presidente Hugo Velázquez.

A parceria com o governo Bolsonaro foi firmada em maio mas veio a pública somente agora. Ela estabelece um cronograma até 2022, de compra da energia gerada pela hidrelétrica Itaipu. Uma das contestações dos parlamentares paraguaios é a elevação dos custos para a estatal de eletricidade do país que subirá mais de R$ 200 milhões.