“Orange is the new black” terá concorrente! Kim Kardashian anuncia documentário sobre sistema prisional

Em uma foto com detentos homens e mulheres, Kim Kardashian anunciou aos seguidores do Instagram o novo projeto em que está trabalhando: um documentário sobre a reforma do sistema prisional norte-americano.

Filha de um famoso advogado criminalista, a empresária começou um curso em um escritório de advocacia neste ano e, desde então, já conseguiu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liberasse dezoito presos, que vinham registrando bom comportamento.

Confira a publicação:

https://www.instagram.com/p/B0bjNJ6A4JA/

