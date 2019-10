A pedido do Ministério Público, o JTGE (Juizado do Torcedor e Grandes Eventos) decretou a suspensão das atividades da torcida organizada Guarda Popular, do Inter, por até 90 dias. O motivo foi o envolvimento de integrantes do grupo em episódio de agressão a torcedores visitantes durante o jogo contra o Vasco no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo.