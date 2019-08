Orlando City Soccer School Porto Alegre completa 1 ano de atividades no Parque Esportivo da PUCRS

Este mês a OCSS (Orlando City Soccer School) comemora 1 ano de atividades na capital gaúcha e a marca de 250 alunos inscritos. Sejam meninas ou meninos, independentemente de suas qualificações no esporte, a escola recebe alunos de 3 a 21 anos. Desde agosto de 2018 em Porto Alegre o espaço busca desenvolver a habilidade de jovens interessados em futebol, com foco educacional e comandos em inglês.

A metodologia e o cronograma de treinos foram criados nos Estados Unidos e é o mesmo utilizado pelo elenco profissional norte-americano. Para marcar o aniversário, a instituição oferece na manhã deste sábado, dia 17, uma programação especial voltada aos alunos e seus familiares no Parque Esportivo da PUCRS.

Entre as próximas atividades de seu calendário de eventos estão o workshop de goleiros, no dia 30 de agosto e no dia seguinte, 31, o torneio de goleiros. Informações podem ser obtidas em secretaria.rs@ocss.com.br ou pelo whatsapp 51 9 8428-9037.

Estrutura privilegiada

As aulas ocorrem em uma estrutura privilegiada, no Parque Esportivo da PUCRS. Já que uma das características da Orlando City Soccer School é contar com locais de treinamento que ofereçam estrutura de ponta, qualidade e segurança para os frequentadores.

O espaço disponibilizado à Escola conta com seis quadras de futebol society em grama sintética, um campo com grama sintética, um campo com dimensões oficiais em grama natural e seis quadras poliesportivas cobertas para as aulas de futebol.

Metodologia diferenciada

A metodologia e o cronograma de treinos da Orlando City Soccer School foram desenvolvidos cientificamente nos Estados Unidos e é o mesmo utilizado pelo elenco profissional. Os professores e treinadores foram cuidadosamente selecionados e treinados seguindo a cartilha criada pelas categorias de base e profissionais norte-americanos.

Entre os benefícios e diferenciais das aulas estão os comandos em inglês, socialização e interação com novos amigos, melhora na qualidade física, aprendizado técnico e, claro, a prática de futebol.

Os métodos da escola proporcionam maior e melhor integração entre o OCSS, administração, professores e as famílias de cada aluno, com a ambição de criar um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento do cidadão.

