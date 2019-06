Orquestra de Brinquedos faz curta temporada em Porto Alegre

Um dos espetáculos musicais mais lúdicos do teatro infantil gaúcho terá curta temporada em Porto Alegre. A Orquestra de Brinquedos, dirigida por Yanto Laitano, estará nos dias 13 e 14 de julho, às 16h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N, Centro), em uma montagem, agora, mais interativa com a plateia.

No palco, cinco soldadinhos de chumbo enfrentam desafios como falta de corda, desregulagem de seus mecanismos e até uma varinha mágica que os deixa congelados. História contada através de lindas e divertidas canções tocadas por instrumentos de brinquedos. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e 60,00. O patrocínio é da Escola de música Academia Compasso Musical e Munay, loja de brinquedos educativos.

“A ideia do espetáculo é resgatar elementos da infância, como brinquedos de corda e madeira e aproximar crianças e adultos através de uma experiência visual e sonora que, ao mesmo tempo, possui ligação direta com a memória afetiva dos adultos e instiga a curiosidade e imaginação das crianças”, comenta Yanto Laitano, diretor e músico da montagem. O espetáculo inicia como um cortejo, com os soldadinhos marchando pelo meio do público enquanto tocam sinos musicais. Na segunda parte, a orquestra sobe ao palco e toca, de verdade, com instrumentos de brinquedo como: guitarra, baixo, piano, trompete, acordeon e sinos musicais.

Abacaxi, Veterano, Grandão, Soldadinha e Capitão são os cinco soldadinhos de chumbo interpretados pelos talentosos músicos Yanto Laitano, Fábio “Musklinho” Ly, Filipe Narcizo, Beto Chedid e Bruna Baliari. Além dos instrumentos, os próprios artistas transformam-se em brinquedos e utilizam um repertório de cantigas de roda, música folclórica, clássica e pop como base para a narrativa do espetáculo. Fazem parte do espetáculo, cantigas de roda, como “Marcha Soldado” e “Alecrim”, canções folclóricas brasileiras, como “Pezinho”, obras de compositores consagrados, como “O Trenzinho do Caipira”, de Villa-­Lobos, e a “Nona Sinfonia” de Beethoven, e pérolas da música pop como “Yellow Submarine” dos Beatles.

Novidade

A grande novidade do espetáculo fica por conta da interação dos artistas com a plateia, que está mais presente a partir desta temporada. Durante a apresentação, os soldadinhos de chumbo ficam sem corda e param de tocar no meio do show. Quem revive, novamente, os personagens são as crianças. “Neste momento, as crianças vão se divertir muito com o que preparamos para elas. Aliás, não é só neste momento que elas interagem com os soldadinhos. Têm outras situações que os pequenos são chamados a participar da montagem”, comenta Yanto.

Desde 2011, a Orquestra de Brinquedos já realizou mais de 150 apresentações no Estado e ganhou o Prêmio Tibicuera de Teatro Infantil de Melhor Trilha Sonora de 2015. Em 2018, o grupo lançou seu primeiro DVD no Theatro São Pedro. “É difícil saber quem se diverte mais em uma apresentação da Orquestra de Brinquedos: as crianças, adultos ou os soldadinhos”, finalizou Yanto.

