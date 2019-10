Orquestra Sinfônica de Gramado apresenta A Magia do Natal no Theatro São Pedro

A Gramadotur está preparando um grande evento para acontecer dia 15 de outubro no Theatro São Pedro em Porto Alegre-RS. O concerto A Magia do Natal com a Orquestra Sinfônica de Gramado será um preview para o público a nove dias da abertura oficial do 34º Natal Luz de Gramado.

“Estarmos presentes com a Orquestra Sinfônica de Gramado no Theatro São Pedro é um orgulho para todos nós, a cidade deve se orgulhar desse momento”, contou a Diretora de Eventos da Gramadotur, Iara Sartori. O concerto terá a presença do renomado maestro Linus Lerner e solistas convidados como a Soprano Débora Faustino e a Camerata Hamburgo. Linus Lerner dispensa comentários.

Ele é elogiado pelo carisma e energia apaixonada que ele traz para suas performances musicais inspirando artistas e encantando o público. Lerner é atualmente diretor artístico e maestro da SASO: Southern Arizona Symphony Orchestra (EUA); OSRN: Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte (Brasil); o Festival Internacional de Música “Gramado in Concert” (Brasil); e o Festival da Ópera de San Luis e a Competição Internacional de Voz Linus Lerner (México).

Ele também atua como condutor do Round Top Festival Hill (EUA). O evento contará ainda com a participação da Trupe de Natal e personagens das atrações do Natal Luz. No repertório da Orquestra Sinfônica de Gramado temas natalinos como Feliz Natal, Pie Jesu, Cantique de Natal e Carol of the Bells. Atração à parte serão as músicas dos eventos do Natal Luz, destaque para Jingle Bell, tendo como solistas, Caroline Thoen e Fernanda Guesla.

“Gramado tem a competência em ter uma Orquestra maravilhosa, e realizarmos este evento no maior palco da cultura do nosso Estado, é algo indescritível”, comemora Iara Sartori. Para o Presidente da Gramadotur, Edson Nespolo, “este concerto será uma prévia de tudo que sonhamos e vamos apresentar neste Natal Luz”, disse entusiasmado. “Estamos surpreendendo e vamos surpreender mais ainda, podem ter a certeza, vamos fazer o maior e mais lindo e emocionante Natal de todos os tempos”, destacou Nespolo.

A Orquestra Sinfônica de Gramado contará com 46 músicos em uma hora de concerto. O espetáculo do dia 15 de outubro que inicia às 20 horas é aberto ao público e para assistir basta retirar o convite na bilheteria do Theatro apresentando o CPF, lembrando que as vagas são limitadas. Evento imperdível.

O 34º Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Bradesco e é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado. O evento tem o patrocínio da Gramado Parks e Stemac Geradores. O copatrocínio é de Snowland e Liquigás com apoio especial do Bier Park. O 34º Natal Luz tem o apoio de Gramado Thermas Resort, Chocolate Lugano, Gol, Stella Ideias Luminosas, Vinícola Miolo e Café 3 Corações. A Brocker Turismo é a Agência Oficial do Natal Luz de Gramado.

Deixe seu comentário: