Os Estados Unidos mandam inspecionar os jatos Boeing 737 NG por suspeita de rachaduras

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira (2) que operadores de aeronaves devem inspecionar 165 aviões Boeing 737 NG quanto a trincas estruturais em sete dias após a descoberta do problema em um pequeno número de aviões. As informações são da agência de notícias Reuters.

A Boeing notificou a FAA sobre o problema após descobrir rachaduras estruturais em uma aeronave em reforma na China. A FAA disse que as inspeções subsequentes encontraram rachaduras semelhantes em um pequeno número de outros aviões.

A FAA disse que aviões com menos voos serão inspecionados. O pedido abrange um total de 1.911 aviões registrados nos EUA. As inspeções podem ser feitas visualmente e devem levar cerca de uma hora por avião, informou a FAA.

As companhias aéreas Southwest Airlines, United Airlines e American Airlines estão entre as empresas que voam com o 737 NG. No Brasil, a aeronaves da família 737 NG são usadas pela Gol. A família NG inclui os modelos 737-600, -700, -700C, -800, -900 e -900ER.

O porta-voz da American Airlines, Ross Feinstein, disse que nenhum dos 737-800 da empresa cumpre o requisito de sete dias. A empresa prevê que cerca de 80 aviões 737-800 exigirão a inspeção nos próximos oito meses, mas que não afetarão sua operação.

A FAA disse que a problema pode afetar a integridade estrutural e resultar em perda de controle da aeronave. O 737 NG é a versão anterior do 737 MAX, que teve as operações suspensas, mas que não é afetado pelo problema.

A Boeing disse na sexta-feira que entrou em contato com operadores do 737 NG sobre a descoberta de rachaduras, mas acrescentou que “nenhum problema em serviço foi relatado”.

A Reuters e outras agências de notícias divulgaram na sexta-feira as inspeções planejadas, mas a FAA não havia revelado detalhes gerais. O pedido entrará em vigor na quinta-feira. Aeronaves com mais de 30.000 ciclos devem ser inspecionadas dentro de sete dias, enquanto aviões entre 22.600 e 29.999 ciclos devem ser inspecionados dentro de 1.000 ciclos, o que normalmente corresponde ao número de voos. A FAA quer que as empresas aéreas relatem suas descobertas imediatamente.

Subsídios europeus

Em outro caso, a Boeing pediu à Airbus nesta quarta-feira que cumpra as decisões da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre subsídios europeus para evitar sanções dos EUA que prejudicarão não apenas a fabricante de aviões, mas toda a economia europeia.

“A Europa está enfrentando tarifas hoje porque a Airbus se recusou há anos a cumprir as decisões da OMC”, afirmou a Boeing em comunicado.

“Ainda hoje, a Airbus ainda pode evitar completamente essas tarifas, cumprindo plenamente suas obrigações. Esperamos que ela finalmente faça isso”.

A UE iniciou um processo na OMC com o objetivo de mostrar que cumpriu com as decisões anteriores relativas à Airbus, mas os árbitros da OMC se recusaram a forçar Washington a aguardar o resultado do processo antes de impor tarifas, disse em relatório publicado nesta quarta-feira.

A Airbus havia pedido antes negociações para amenizar a longa disputa de subsídios sobre as duas empresas.

