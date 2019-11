Os Estados Unidos pressionam o Brasil contra a entrada da chinesa Huawei no mercado de 5G

Preocupado com o avanço da Huawei, o governo dos Estados Unidos intensificou o lobby contra a entrada da companhia chinesa no mercado brasileiro de 5G. O leilão dessa nova tecnologia está previsto para o ano que vem.

Representantes do presidente dos EUA, Donald Trump, têm aproveitado reuniões com autoridades brasileiras para levantar preocupações sobre a segurança dos equipamentos da Huawei, que estariam suscetíveis a ataques cibernéticos ou espionagem.

Ciente da ofensiva dos EUA, o novo presidente-executivo da Huawei no Brasil, Yao Wei, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, na segunda-feira (18).

Em outra frente, os americanos fizeram chegar a auxiliares de Bolsonaro o recado de que o aprofundamento da parceria na área de defesa depende de garantias de que as telecomunicações usadas pelo Brasil sejam confiáveis.

A chinesa é atualmente a maior fornecedora de equipamentos de rede de telefonia no mundo. Mais da metade das operadoras usa essa tecnologia.

Entre os dias 9 e 10 de outubro, o governo dos EUA enviou ao Brasil especialistas para apresentar a autoridades o CFIUS (sigla em inglês para Comitê de Investimento Estrangeiro). Esse órgão é presidido pelo Departamento de Tesouro e tem o poder de revisar investimentos estrangeiros que ameacem a segurança nacional. Também fazem parte desse comitê representantes dos Departamentos de Justiça, de Defesa e de Estado, entre outros.