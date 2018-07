Os objetos que forem perdidos no aeroporto Salgado Filho serão doados à prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre e a Fraport assinaram, nesta quinta-feira (12), termo de doação que prevê a entrega mensal ao município de objetos do setor de achados e perdidos do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Os materiais serão retirados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte e pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), que indicarão as entidades adequadas a receber as doações.

A assinatura do termo ocorreu no aeroporto, com a presença da secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, Denise Ries Russo, da CEO da Fraport Brasil em Porto Alegre, Andreea Pal, e da diretora técnica da Fasc, Vera Ponzio.

“Esses objetos e essa parceria certamente vão beneficiar pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Iniciativas desse tipo, entre o poder público e a iniciativa privada, são fundamentais para que possamos auxiliar os que mais necessitam”, ressaltou a secretária Denise Russo.

Segundo levantamento da Fraport, em média 700 itens são esquecidos mensalmente por passageiros do terminal, sendo que apenas cerca de 200 são reclamados no setor de achados e perdidos. Conforme a empresa que administra o aeroporto, os objetos doados serão aqueles que não tiverem sido reclamados pelos seus donos em prazo de 60 dias.

