Os trabalhadores com conta-corrente na Caixa têm até este domingo para fazer a opção de receber automaticamente os recursos do saque emergencial do FGTS

Os trabalhadores com conta-corrente na Caixa Econômica Federal têm até o próximo domingo, dia 25 de agosto, para fazer a opção de receber automaticamente os recursos do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Se fizer esta opção, o cotista poderá antecipar o recebimento do dinheiro e receber a cota de acordo com o mesmo calendário previsto para o crédito nas contas poupança. As informações são do jornal Extra.

A regra também vale para trabalhadores com conta-corrente ou poupança conjunta, abertas até 24 de julho deste ano. Os beneficiários que têm cadernetas de poupança e correntistas que optarem pelo depósito automático serão os primeiros a receber o dinheiro, já a partir do dia 13 de setembro.

Os trabalhadores com conta-corrente no banco que não fizerem a opção de crédito em conta até domingo ainda poderão aderir ao depósito automático, mas, nesse caso, receberão o dinheiro na conta indicada a partir de 18 de outubro, de acordo com sua data de aniversário, seguindo o calendário divulgado pela Caixa. O mesmo acontecerá com os novos clientes do banco.

A autorização poderá ser feita por meio do internet banking, do aplicativo do banco, do telefone de atendimento (0800-724-2019) ou nas agências.

A liberação dos saques do FGTS deve alcançar 96 milhões de trabalhadores, segundo estimativas do governo. Atualmente, há cerca de 260 milhões de contas ativas e inativas no Fundo de Garantia. Desse total, cerca de 211 milhões (80%) têm saldo de até R$ 500.

Confira o passo a passo no aplicativo

Os clientes da Caixa, com caderneta de poupança ou conta conta-corrente, podem usar o aplicativo do banco para verificar o saldo do FGTS e fazer a opção de autorização de depósito automático. Para isso, é preciso baixar o aplicativo e cadastrar uma senha. Ao abrir o sistema, o trabalhador terá várias opções, como saldo da conta, aplicações e recursos. Há uma aba referente ao “FGTS e INSS”. É preciso clicar na opção “FGTS”.

Além de “Extrato” e “Créditos complementares”, agora também há a opção “Saque Imediato FGTS”. Esse link mostra o valor a ser recebido por cada conta do Fundo de Garantia, ativa ou inativa.

Se o trabalhador tiver uma caderneta de poupança, o aplicativo já indica a data do crédito automático e a conta na qual valor será depositado.

Se for conta-corrente, indica o número da conta, a data em que o crédito deverá ser feito e os valores. Além disso, oferece uma opção para o correntista autorizar o depósito automático.

Confira o calendário do saque emergencial:

Depósito para quem tem conta poupança na Caixa ou optar por depósito em conta corrente: aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril: 13 de setembro de 2019; maio, junho, julho e agosto: 27 de setembro de 2019; setembro, outubro, novembro e dezembro: 9 de outubro de 2019.

Para quem não tem conta poupança na Caixa: aniversário em janeiro: 19 de outubro de 2019; fevereiro: 25 de outubro de 2019; março: 8 de novembro de 2019; abril: 22 de novembro de 2019; maio: 6 de dezembro de 2019; junho: 18 de dezembro de 2019; julho: 10 de janeiro de 2020; agosto: 17 de janeiro de 2020; setembro: 24 de janeiro de 2020; outubro: 7 de fevereiro de 2020; novembro: 14 de fevereiro de 2020; dezembro: 6 de março de 2020.

