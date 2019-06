Os zagueiros Paulo Miranda e Kannemann treinaram normalmente e devem estar à disposição no retorno do Grêmio às competições

A reapresentação do Grêmio para o segundo semestre tem trazido boas notícias para o técnico Renato Portaluppi. Um alívio principalmente se tratando da zaga. Os zagueiros Paulo Miranda e Kannemann estão participando normalmente nestas primeiras atividades e devem estar à disposição do time no retorno das competições.

Por conta de problemas musculares, os dois defensores foram ausências nos últimos compromissos do time. A defesa precisou ser improvisada em algumas partidas até que o jovem Rodriguez, ganhou a vaga ao lado de Pedro Geromel.

O argentino não atua desde 11 de maio, quando entrou em campo pela última vez contra o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gringo sofreu um problema na coluna, o que o deixou fora também da Seleção Argentina na disputa da Copa América.

No caso de Paulo Miranda, que sofreu um estiramento na coxa direita, de grau 2, não atua desde o dia 17 de março, no Grenal da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Quando ensaiava o retorno ao time, sentiu o problema novamente.

Justamente por conta dessa “demora” no processo de recuperação, o jogador foi submetido a uma série de exames. A comissão médica do clube buscou as causas para entender o porquê na cicatrização lenta no caso do jogador.

Miranda seguiu trabalhando na recuperação e chegou a antecipar as férias para que chegasse à Viamão recuperado. Os dias no Hotel Vila Ventura servirá para que o defensor recupere a força física.

Ainda no quesito zagueiro, o time conta com cara nova. Enquanto aguarda a apresentação oficial, David Braz já está se ambientando ao novo clube e trabalhando com os companheiros.

A parada para a Copa América para que a comissão médica esvazie o departamento médico. O comandante gremista chegou a anunciar que teria uma reunião com os departamentos do clube para tratar das lesões, para que o quadro de baixas não se repita no segundo semestre, tendo em vista as decisões nas competições.

