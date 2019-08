Osmar Terra: Climatempo já previa inverno atípico no Norte

O ministro da Cidadania, o gaúcho Osmar Terra, traz um dado técnicos ao debate ideológico que se travou em torno da proteção à Amazônia: lembra que o aumento das queimadas está diretamente ligado ao clima. “Desde o início do ano passado na região norte do Brasil, graças ao fenômeno El Niño mais intenso que na média dos outros anos. Já se previa, por isso, o aumento das queimadas…”

A crise midiática da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro, após avaliações da áreas de inteligência do governo identificando uma ação midiática internacional com o objetivo de enfraquecer a imagem do governo brasileiro utilizando fatos inverídicos sore a Amazônia, estabeleceu vários contatos e recebeu dezenas de manifestações de apoio de chefes de Estado. Do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e do primeiro-ministro de Israel.

Segundo Bolsonaro, “em contato telefônico com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu este reconhece os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia. Aceitamos o envio, por parte de Israel, de aeronave com apoio especializado para colaborar conosco nessa operação”.

Procuradoria suspende decisão judicial para tratamento na China

A judicialização da Saúde não tem limites. Mas, a Advocacia-Geral da União conseguiu suspender decisão judicial que determinava ao SUS (Sistema Único de Saúde) custear tratamento experimental de um paciente na China.

A atuação – informa à coluna a CGU – ocorreu após indivíduo que ficou cego de um olho em razão de acidente ajuizar ação na 1ª Vara Federal de Telêmaco Borba, no interior do Paraná, para obrigar o SUS a pagar por um tratamento com células-tronco na China, incluindo passagens aéreas e estadia no valor estimado de R$ 180 mil.

Luciano Pinto no Republicanos

Mais de 500 pessoas participaram em Arroio do Sal, na noite fria de sexta-feira, do ato de filiação do ex-prefeito Luciano Pinto ao Republicanos, antigo PRB. O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Carlos Gomes, abonou a filiação de Luciano, e sinalizou que o partido deseja vê-lo novamente na prefeitura de Arroio do Sal onde já governou por dois mandatos.

Sobre a delação de Antonio Palocci

Dividida em 23 anexos, a delação agora homologada e tornada pública pela Justiça, de Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, e homem forte do PT, desvenda em dois momentos,dados importantes para que o leitor faça sua devida análise.

No anexo 19, Palocci relata a ação para a aprovação da MP 592/2012, a MP dos Portos pela qual o PT recebeu propinas. O ex-presidente Michel Temer até então vinha sendo acusado de ser o beneficiário dessa MP. E o Anexo 23,que relata “o pagamento de vantagens aos conselheiros do Carf, para sustar processo em desfavor da RBS”.

