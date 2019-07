Osmar Terra promete fechar a Anvisa se órgão liberar a maconha no País

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, se mostrou surpreso com a persistência da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em liberar o plantio de maconha no Brasil sob a alegação de que seria apenas para uso medicinal. O ministro foi bastante claro:

– A Anvisa está enfrentando o governo. É um órgão do governo enfrentando o governo. Não tem sentido. E o governo não está se baseando em teorias esdrúxulas. Está se baseando em ciência. Em 198 países do mundo é proibido plantar maconha. Todos são malvados? É a experiência da vida.

Lobby do tráfico quer liberar maconha

Ex-secretário da Saúde e estudioso do tema, Osmar Terra não é um novato neste tema. Ele investiga as pressões do lobby que tenta há anos legalizar o consumo da maconha no País. Terra é contra a liberação da maconha medicinal. Para ele, o ato é um “começo para a legalização” da droga.

Ainda as placas do Mercosul

O governo ainda estuda alternativas para brecar a herança que recebeu em relação às famosas placas do Mercosul. Crimes recentes ocorridos em vários pontos do País demonstram que as novas placas facilitam a movimentação de organizações criminosas pela dificuldade de identificação da origem dos veículos.

Governo conta com venda de ações do Banrisul

O governo gaúcho vai lutar até o fim para concretizar a venda de ações do Banrisul. Esta receita faz parte do projeto de regularizar o fluxo de caixa e colocar em dia o pagamento dos salários dos servidores até o final do ano.

Após decisão judicial que suspendeu o processo de venda das ações do Banrisul, a Procuradoria-Geral do Estado vai remeter as informações solicitadas pelo juiz Vanderlei Deolindo, que determinou a suspensão do processo de venda das ações. O objetivo é reverter a decisão cautelar.

Sobre o Porto de Torres

Os movimentos para a construção do TUP (Terminal de Uso Privado) em Torres, no Litoral Norte, continuam sendo realizados. Concluídos estudos sobre o potencial para escoar a produção da região do Planalto, fronteira Norte e também da Serra Gaúcha, há uma sinalização de que nos próximos dias ocorrerá um anúncio importante. O projeto não depende de recursos públicos.

Moro cumprimenta Polícia Federal

Após o sucesso da operação da Polícia Federal que identificou os hackers que abriram as portas para apurar as ações criminosas contra a privacidade das comunicações de autoridades, o ministro da Justiça e da Segurança Publica, Sérgio Moro, cumprimentou a instituição.

“Parabenizo a Polícia Federal pela investigação do grupo de hackers, assim como o MPF e a Justiça Federal. Pessoas com antecedentes criminais, envolvidas em várias espécies de crimes. Elas são a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime”.

Deixe seu comentário: