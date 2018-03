Otto, Vitor Ramil e Hique Gomez marcam a sétima edição do Festival Brasileiro de Música de Rua

Caxias do Sul recebe a partir do próximo sábado (17) o 7º Festival Brasileiro de Música de Rua (FEST RUA). O evento segue até o dia 25 de março, levando às ruas da cidade a música latino-americana com artistas do Norte e Nordeste integrados a artistas gaúchos e grupos do Chile, México e Uruguai.

Nos nove dias de Festival, comunidades, escolas públicas, entidades, ruas, praças e parques receberão pequenos shows, palestras e exibições de documentários. Nos dias 24 e 25 de março, o Festival instala o palco Fonograma, com shows ao ar livre na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Com a proposta de apresentar um georreferenciamento da Música Brasileira Contemporânea, o FEST RUA vai aproximar Otto e Vitor Ramil aos grupos gaúchos selecionados no Natura Musica 2017, Catavento e Yangos. Outra ponte será com as cantautoras Melaní Luraschi (Uruguai), Laura Múrcia (México) e a revelação gaúcha Vic Limberger.

Funcionando também como uma antena captadora da novíssima música brasileira, o Festival vai apresentar o paraense Lucas Estrela (guitarrada com toques de tecnobrega) e o grupo paraibano de pífanos Avuô. Outro papel do evento é amplificar os artistas do RS, como Cuscobayo a Hique Gomez (ex Tangos e Tragédias), com seu show fantasioso e hiperbólico.

A caxiense Araucana vai colocar a voz de Nina Fiorezi para dançar sobre as milongas contemporâneas. Magabarat, grupo de rock progressivo e instrumental, pisará forte na música de raiz de vários lugares. O rap do mestre Chiquinho Divilas se aproximará das comunidades nos dias 17 e 18, estabelecendo diálogos com as escolas por meio de palestras sobre a cultura Hip Hop. E a pesquisa de música de raiz brasileira estará representada pelos grupos Choro de Balcão (Chorinho) e Maracatu Baque dos Bugres.

Além dos concertos ao ar livre, serão promovidas ações de formação para o “Negócio da Música – Viver de Música”, na qual produtores, patrocinadores, gestores de cultura e artistas se encontrarão para discutir a profissão, por meio de palestras e debates da Incubadora da Música com Pena Schmidt, ex-diretor do Centro Cultural São Paulo e produtor musical que carrega em seu currículo trabalhos como Mutantes e Titãs.

PROGRAMAÇÃO

Data: 24 de março | Sábado

Horário: 14h às 20h

Local: Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Shows: VIC LIMBERGUER (RS) | LAURA MURCIA (México) | MAGABARAT (RS) | YANGOS (RS) | VITOR RAMIL (RS) | AVUÔ (PB) | LUCAS ESTRELA (PA) | CUSCOBAYO (RS)

Data: 25 de março | Domingo

Horário: 14h às 20h

Local: Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Shows: ARAUCANA (RS) | HIQUE GOMEZ (RS) | MELANÍ LURASCHI (Uruguai) | BANDA MARCIAL DO CRISTÓVÃO DE MENDOZA | MARACATU BAQUE DOS BUGRES (RS) | CATAVAVENTO (RS) | OTTO (PE)

Artistas selecionados para shows nas ruas, escolas, instituições e comunidades de Caxias do Sul

Data: 17 a 22 de março

Apresentações: AVUÔ (PB) | TÁCA-LHE CLOWN – Cristian Beltrán (CHILE) | CHIQUINHO DIVILAS (RS) | ESSEMBLE DE METAIS E PERCUSSÃO DA BANDA MARCIAL DO CRISTÓVÃO DE MENDOZA | CHOROS DE BALCÃO (RS) | CORO JUVENIL MOINHO UCS (RS) | SALVE JUREMA (RS) | VELHO DE GUERRA (RS) | UILLIAM MICHELON (RS) | JOÃO MALDONADO (RS)

Incubadora da Música – Viver de Música

Data: 23 de Março | Sexta-feira

Horário: 19h

Local: Centro de Cultura Ordovás

Palestra: Pena Schimdt

Data: 24 de Março | Sábado

Horário: 10h às 13h

Local: Universidade de Caxias do Sul

Palestra: Pena Schimdt

