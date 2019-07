Pagamento de junho dos servidores do RS pode ficar para agosto

É pouco provável que o pagamento integral da folha de junho dos servidores do executivo ocorra ainda no mês de julho. O governo gaúcho ainda não conseguiu interpretar o fluxo de caixa, de modo a projetar a data em que poderá quitar o pagamento dos salários do mês de junho dos seus servidores. Havia uma previsão de que nesta segunda-feira seria anunciada a definição. Porém, o governo preferiu adiar para o dia 23 o anuncio sobre como irá quitar a folha dos servidores do executivo. O total da folha dos servidores é estimado em R$ 1,2 bilhão. Ontem, a expectativa dava conta de que só seria possível pagar os servidores no dia 12 de agosto.

Inquisição do PDT e PSB pode atingir Marlon Santos e Liziane Bayer

A vanguarda do atraso do PDT e do PSB, agindo como satélites do PT, e não contentes em defender o caos na previdência social, ao não aceitar as mudanças que podem dar fôlego ao sistema, ainda decidiram atacar deputados que, por convicção, votaram a favor do texto da reforma da Previdência. A inquisição dos partidos pode atingir os deputados Marlon Santos, no PDT e Liziane Bayer, no PSDB que votaram a favor da reforma.

Justiça Federal garante segurança jurídica no caso do Salgado Filho

Andou bem a 3ª. Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Sul,ao garantir segurança jurídica na concessão da Fraport, que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre.

A Justiça Federal determinou que o processo de remoção das primeiras 128 famílias da Vila Nazaré para o empreendimento Nosso Senhor do Bom Fim seja mantido. Movimento feito pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público e Defensoria Pública do Rio Grande do Sul vinham pleiteando que a Fraport assumisse o encargo, mesmo não constando de forma explícita esse compromisso no contrato de concessão.

Partido Novo na disputa municipal

O NOVO ainda pensa em apresentar candidatura à prefeitura de Porto Alegre no próximo Ano. O nome mais forte do partido é do deputado federal Marcel Van Hatten, líder na Câmara dos Deputados. Para isso, o partido precisaria alterar seu regulamento que proíbe deputados de disputarem outros cargos. À coluna, o deputado Marcel Van Hatten já disse que não cogita disputar a prefeitura de Porto Alegre.

De olho na prefeitura de Canos, Jairo Jorge retorna ao RS

O ex-prefeito de Canoas e candidato ao governo do Estado pelo PDT nas ultimas eleições, Jairo Jorge, anunciou ontem que está deixando a assessoria da senadora Katia Abreu (PDT-Tocantins). Jairo aceitou a secretaria de educação de Sapucaia do Sul, já que seu próximo projeto politico voltará a ser a disputa da prefeitura de Canoas, que fica ao lado.

