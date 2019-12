Economia Pagamento do IPVA com desconto no Rio Grande do Sul começa na terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020

O IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) estará disponível para pagamento a partir de terça-feira (17) no Rio Grande do Sul. Os contribuintes que optarem pela quitação antecipada têm como data-limite o dia 30 deste mês.

Os descontos totais, incluindo os do Bom Motorista e do Bom Cidadão, podem alcançar até 24,92% sobre o valor do tributo. Nesse período, o motorista terá redução de 3% no valor total do imposto e pagará o valor da UPF-RS (Unidade de Padrão Fiscal) nos patamares de 2019. Na virada do ano, há atualização da UPF, estimada em 3,35%.

Quem não fizer a quitação antecipada também pode ter descontos no parcelamento do imposto, conforme o governo gaúcho. Para isso, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até 31 de janeiro. As próximas duas parcelas serão em fevereiro, até o dia 28, e março, até o dia 31. Os descontos são de 3% para a primeira parcela, 2% para a segunda e 1% para a terceira.

Outra opção é pagar a totalidade do imposto até a data de vencimento por placas em abril, sem descontos. A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020.

Quem precisa pagar o IPVA ?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2000.

Onde pagar?

A partir de 17 de dezembro, no Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, agências lotéricas e Banco do Brasil (somente para clientes).

Como pagar?

Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

