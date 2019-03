País cria 173 mil empregos e tem melhor fevereiro desde 2014

Pelo terceiro mês seguido, o Brasil registrou a criação de empregos com carteira assinada, chegando ao saldo positivo de 173.139 em empregos formais, no último mês. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Desde 2014, o País não tinha resultado tão positivo. O saldo dfoi resultado de 1.453.284 admissões e 1.280.145 demissões.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, há sinalização de “retomada consistente” do emprego no país. “Nossa expectativa é de que essa retomada se mantenha nos próximos meses principalmente porque a economia vai bem. Esse número de empregos gerados no mês de fevereiro é uma demonstração de que as mudanças propostas passam confiança à economia real no processo de retomar as contrações”, explicou Marinho.

