Porto Alegre Pais de bebês prematuros ganham surpresa de Natal no Hospital Moinhos de Vento

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

O pediatra Alexandre Fiore entrou no local vestido de Papai Noel distribuindo presentes. Foto: Divulgação/Hospital Moinhos de Vento

A movimentação começou cedo na UTI Neonatal do Hospital Moinhos de Vento. Era 6h30 da manhã quando Luiza, Lesli, Camile e Tamara dividiam uma das salas para amamentar e curtir seus filhos, Germano, Bernardo, Daniel e Lucas. Elas sabiam que era o início de um dia diferente, mas não imaginavam o que estava por vir. Por volta das 9h30, foram convidadas a aguardar na sala de espera, ao lado dos pais dos outros bebês internados.

Alguns minutos de expectativa depois, os casais foram recebidos por toda a equipe da unidade cantando a música “Bom Natal”. Mensagens natalinas de estímulo e carinho foram lidas para mães e pais. Em seguida, o pediatra Alexandre Fiore entrou no local vestido de Papai Noel distribuindo presentes. Se já estava difícil segurar a emoção, não teve quem contivesse as lágrimas ao entrar nos quartos. Os mais preciosos presentes dessas famílias esperavam em seus berços vestidos em saquinhos e usando touquinhas.

O choro de Aline e Fernando Rubim, que há exatos 100 dias acompanham a evolução da pequena Betina, revelava o agradecimento pelo atendimento à primeira filha. “Muita gratidão a Deus, a essa estrutura e a esses profissionais. Todos os dias a gente tem carinho aqui, apoio. Isso que a gente viveu hoje aqui é lindo, emocionante, faz toda a diferença pra nós neste momento”, disse a economista. “A gente vem passando por uma quantidade enorme de emoções e sentimentos vendo ela crescer dos 690 gramas aos 3 quilos. E isso nos faz ver que o carinho é espontâneo, que além do profissionalismo, tem afeto, tem amor aqui dentro”, completou o advogado.

Uma grande família

No berço em frente, a empreitada de Caio e seus pais, Cláudia Montenegro e Dhuio Rodrigues, começou há uma semana. O desenvolvedor de sistemas comparou os sentimentos do casal a cada evolução do menino com a emoção do dia do nascimento. E no Natal, a ação da equipe da UTI foi uma injeção de ânimo e carinho. “Dá mais esperança. Nos sentimos acolhidos e percebemos que temos uma segunda família aqui”, afirmou a secretária de escola.

Alta complexidade com extremo amor

Esse sentimento é confirmado pela chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital Moinhos de Vento, a médica Desirée Volkmer. “É alta complexidade com extremo amor, como nosso lema. Está no DNA desta unidade essas iniciativas. Não é fácil ser mãe, ser pai de prematuro. E nossa equipe entende e vivencia tudo isso junto com as famílias. Então, todos se envolvem, trazem ideias e pensam formas de tornar esse tempo aqui um pouco mais leve”, destacou.

Desirée Volkmer idelizou a ação que mobilizou toda a equipe. Além do médico Papai Noel Alexandre Fiore, a pediatra rotineira da UTI Elizabeth Eckert Seitz, que tem um atelier, acionou até a mãe e a sogra para confeccionar as tocas e os saquinhos. “É o que torna a medicina humana e vai além do cuidado físico. É saber que não basta cuidar dos filhos, mas que os pais também precisam estar saudáveis física e emocionalmente. E faz bem pra nós, profissionais, que precisamos lembrar que a gente é gente”, concluiu Elizabeth.

Primeiro Natal em casa

Os pais podem permanecer diariamente na UTI Neonatal o tempo que quiserem. Só precisam deixar a unidade alguns minutos nos horários de troca de turno. Nesta terça-feira, muitos planejaram passar a meia-noite no hospital. Mas para um casal o presente veio em dobro: Luiza e Tiago Sangiogo vão passar o primeiro Natal do Germano, que nasceu há 22 dias, em casa. “Essa é a maior surpresa que a gente poderia ter. Não tem como descrever, porque é muito emocionante. É o momento que a gente mais espera”, contou a mãe.

