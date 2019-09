O palhaço Espelhado estava no Parque Harmonia para garantir a diversão da criançada. Ele veio de São Leopoldo para a Semana Farroupilha aqui em Porto Alegre. No local, ele estava fazendo esculturas de balão, como cachorrinhos, corações, espadas, entre outros. O palhaço já participa dos festejos gaúcho há mais de 10 anos. Tinha também o palhaço Babalu, natural de Santa Cruz do Sul, que estava vendendo bolinhas e balão.

