Panvel, Cabify e Hemocentro de Porto Alegre lançam 3ª edição da campanha que estimula doação de sangue

Para promover a doação de sangue no mês do Dia Mundial do Doador de Sangue, a Panvel e a Cabify se uniram novamente ao Hemocentro em um projeto do bem. De 25 a 29 de junho, os participantes poderão fazer viagens gratuitas até o Hemocentro de Porto Alegre. A Panvel irá oferecer snacks saudáveis e brindes àqueles que aderirem à ação, e a Cabify enviará códigos com 100% de desconto em corridas para os voluntários que se inscreverem na página especial da ação.

Para conseguir o benefício, é preciso preencher um formulário na página oficial da campanha: panvel.com/doesangue, a partir do dia 15 de junho. Após o preenchimento e escolha da data em que será realizada a doação, o perfil do voluntário será avaliado pelo Hemocentro e, se estiver de acordo com os requisitos para doar sangue, um código será enviado ao e-mail cadastrado com informações sobre a campanha. As inscrições estarão disponíveis até o dia 19 de junho.

O desconto da Cabify para quem aderir à ação é de 100% (desconto máximo de R$ 30 por corrida), válido para duas viagens, que devem ter como origem e destino o Hemocentro de Porto Alegre. Serão beneficiadas 100 pessoas por dia, sendo 50 por turno. A campanha é limitada a 500 doadores.

Entre os pré-requisitos, é necessário estar em boas condições de saúde, não apresentar nenhum sintoma de gripe ou resfriado, pesar no mínimo 50kg e ter entre 16 e 69 anos. Para os menores de idade, é necessária autorização por escrito. É preciso evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da doação e apresentar algum documento com foto na chegada ao Hemocentro.

Atualmente, o Hemocentro atende 40 hospitais de Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral Norte do Estado. Diariamente, o local recebe entre 40 e 50 bolsas, número abaixo da expectativa, que é de pelo menos 100 bolsas diárias. Cada doação de 450ml de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas.

