Papo Fashion em Gramado

O Papo Fashion chega à Gramado no dia 11 de julho. A 29ª edição do evento vai abordar o tema “Moda e Imagem Pessoal”. Os convidados Neca Gonzaga e Nelson Zimmer irão debater sobre consultoria de moda e imagem, além de apresentar dicas de como usar as tendências e looks com as principais apostas da temporada.

A mediação da conversa fica a cargo dos consultores de moda da Pompéia, Juliano Lannes e Suzane Favretto. Neca é Dress Code Profissional e Personal Stylist, atuando no mercado da moda há trinta anos com experiências nos EUA e Europa. Já atuou como consultora na TV Globo. Ministrou o Curso de Estilo e Guarda-Roupa Pessoal Prét à Porter, no Hotel Sheraton em Porto Alegre. Hoje atua como Consultora de Imagem de personalidades e marcas do Brasil.

Nelson é formado em Jornalismo e atua como coordenador de moda do Grupo Sinos, coordenando conteúdos e editoriais específicos para revistas, jornais e plataformas online. Tem ampla experiência em pesquisa de moda, frequentando dezenas de feiras e eventos nos principais polos de moda do mundo, como Milão e Paris. O Papo Fashion acontece na Loja Pompéia de Gramado, com início do coquetel às 19h. Entrada franca.

Serviço

O que: Papo Fashion

Quando: 11 de julho, às 19h

Onde: Pompéia Gramado – Av. Borges de Medeiros, 2385 – Gramado/RS

Mediação: Suzane Favretto e Juliano Lannes

Quanto: Entrada franca

