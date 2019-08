O Paquistão anunciou nesta quarta-feira (7) a expulsão do embaixador indiano em Islamabad e a suspensão do comércio bilateral com a Índia, dois dias depois de Nova Déli revogar a autonomia constitucional do setor da Caxemira que controla e que seu vizinho reivindica. Em um comunicado, o governo do Paquistão anunciou também a “suspensão do comércio bilateral” com a Índia.

