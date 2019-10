Para comemorar o Halloween, Provocateur apresenta mais uma edição de sua tradicional Festa à Fantasia

Imagine um cenário repleto de monstros e figuras assustadoras inseridos em uma atmosfera de muito humor. Não. Não estamos falando de “Os Fantasmas Se Divertem”, clássico de Tim Burton. Falamos da festa mais clássica, engraçada e divertida da Provocateur (Rua Silva Jardim, 331): a Provoca à Fantasia. Essa celebração ao Halloween acontece no dia 25 de outubro (sexta-feira), a partir das 23h30 e os ingressos já estão à disposição pelo Vamo App, pelo telefone (51) 995-959-797 ou pelo e-mail comercial@provocateurpoa.com.br.

A Provoca à Fantasia é a noite perfeita para entrar no personagem favorito, vestir a fantasia e aproveitar uma festa que promete ser inesquecível. Para a isso, a programação musical será de peso. Com presença nas melhores casas e festivais do Brasil, o DJ mineiro Breno Rocha desembarca na Provocateur para apresentar seu setlist repleto de muita energia.

A noite também reserva uma estreia muito aguardada. Phanttine, um dos melhores DJs de Open Format do Brasil, faz sua primeira apresentação na bomboneira gaúcha. Para completar, o DJ residente João Veppo completa a programação com seu setlist que reúne hits e coloca todos para dançar.

Provocateur / Provoca a Fantasia \ Phanttine & Breno Rocha/ 25 de outubro (sexta-feira) /Provocateur (Rua Silva Jardim, 331) / 23h30

Atrações: Phanttine/ Breno Rocha / João veppo. Entradas: através do Vamo App.