Para renovar com o Grêmio, Luan aceitaria reduzir salário

*Valéria Possamai

Com contrato até o fim de 2020, a questão renovação já está em pauta envolvendo o nome do camisa 7 do Grêmio, Luan. No profissional desde 2014, o desejo do atacante é de seguir em Porto Alegre e, para isso, o atleta aceitaria reduzir o salário para garantir a ampliação do vínculo, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal.

Eleito o melhor jogador da América em 2017, o atacante ainda busca retomar o bom desempenho, após ter a temporada atrapalhada por problemas físicos. Ainda em abril deste ano, Luan passou tempo afastado do time para se recuperar a força física em virtude da fascite plantar.

No ano, são 36 jogos e 9 gols marcados e uma nova lesão recente. Antes da decisão das semifinais da Copa Libertadores, contra o Flamengo, o jogador sofreu uma fissura por estresse por no segundo metatarso do pé direto e não deve mais entrar em campo, neste restante de temporada.

Vale lembrar que, na janela de transferências do meio do ano, Luan foi alvo de interesse do Atalanta, da Itália, que desistiu da contratação, além de sondagens do holandês PSV e o alemão Frankfurt.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas