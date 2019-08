“Para Todos os Garotos que Já Amei 2” ganha data de lançamento e Netflix anuncia terceiro filme

A sequência do filme “Para Todos os Garotos que Já Amei” já tem data de lançamento definida! O anúncio aconteceu ontem (16), no Instagram, pelos protagonistas Lana Condor e Noah Centineo. “Para Todos os Garotos: P.S Eu Ainda Amo Você” será lançado na Netflix no dia 12 de fevereiro de 2020!

Para Todas As Vezes Que Vocês Me Perguntaram Sobre Para Todos Os Garotos: PS. Ainda Amo Você: o filme novo chega dia 12 de fevereiro <3 pic.twitter.com/GklKxUnKao — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) August 15, 2019

A novidade não para por aí: no mesmo vídeo, eles contam que o terceiro longa da saga já esta sendo gravado! O último filme vai se chamar “Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre, Lara Jean”. Os rumores de que um novo filme seria filmado começaram a circular após Lana e Noah serem vistos gravando em universidades e locais famosos de Nova York.

