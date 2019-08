Em uma iniciativa da Stas (Secretaria do Trabalho e Assistência Social) e Cepeti (Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil), foi realizada terça-feira (13) reunião com representantes do setor empresarial do RS para buscar parcerias contra o trabalho infantil. Entre 2014 e 2018, foram 2.851 casos de acidentes envolvendo crianças e adolescentes no RS, sendo 2.686 (97,7%) de trabalho.

