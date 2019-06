Nesta semana, um grupo de parisienses atropelados inaugurou a primeira associação que milita pelos direitos das vítimas envolvidas em acidentes com o aparelho. Chamada de Apacauvi (Associação Filantrópica de Ação contra a Anarquia Urbana Vetora de Incivilidades), a organização, criada por uma vítima com o marido, também conta com o pai de uma bebê vítima de um atropelamento.