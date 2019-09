Parlamento britânico será suspenso logo após os debates desta segunda-feira

O Parlamento britânico ficará suspenso a partir do fim do expediente desta segunda-feira (9) até a metade do mês que vem, anunciou o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson. A suspensão até 14 de outubro acontecerá independentemente do resultado da votação. A medida provocou uma onda de indignação no Reino Unido quando foi anunciada no final de agosto por Boris Johnson, acusado de realizar manobras para conduzir o país para um Brexit sem acordo em 31 de outubro.

No último dia 31 de agosto, cerca de 2 mil pessoas foram às ruas de Londres, em frente ao escritório de Johnson em Downing Street para protestar.

O líder, que chegou ao poder no final de julho, justificou a suspensão pela necessidade de preparar e apresentar um novo programa de política doméstica. É improvável que o Executivo obtenha a maioria de dois terços necessária para convocar eleições antecipadas, que ele gostaria de realizar em 15 de outubro, quando os parlamentares votarem no final da noite.

A oposição teme que Boris Johnson ignore a lei aprovada na semana passada com o apoio dos parlamentares conservadores rebeldes, forçando-o a buscar um adiamento de três meses do Brexit se não chegar a um acordo de saída até 19 de outubro.

