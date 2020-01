Verão Parque amplia áreas de lazer no Litoral Norte gaúcho para atender demandas de veranistas e visitantes

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

O Acqua Lokos Parque Hotel está estruturado a fim de atender demanda de seus visitantes nesta temporada de verão, com mais de 50 atrações que prometem surpreender visitantes novos e antigos.

Na chamada Área Leste, além da construção de calçadas e um deck lounge em madeira junto ao Lago dos Pedalinhos, foi desenvolvido paisagismo para embelezar e harmonizar o local. Após as catracas, mudanças significativas poderão ser percebidas, desde intervenções que oferecem uma experiência mais próxima ao meio ambiente, até o acesso facilitado aos brinquedos: Rio Lento, Kamikaze 14 e Pedalinhos, que tiveram a disposição das filas alteradas.

O espaço reservado para o break das refeições recebeu um cuidado todo especial, agora oferecendo uma ampla praça de alimentação, um Food Park com diversas opções de lanches, um novo buffet dog e ainda compondo o mix gastronômico uma pizzaria com selo de qualidade da Taco Pub.

Trazendo um conceito visual divertido, a Colmeia substituiu o antigo Complexo da Rocha, com uma pintura temática de cores vibrantes.

Entusiastas por adrenalina (adulto/ infantil) terão a possibilidade de pilotar os incríveis karts do novo franqueado Top Fun (pago à parte) Velopark. De acordo com Jomara Souza, diretora do Acqua Lokos Parque Hotel, os investimentos tiveram como objetivo principal dar mais qualidade ao passeio do cliente, ampliando sua comodidade e segurança. “A cada temporada buscamos inovar em nossa operação, essa tem sido uma das principais características do Acqua Lokos desde o início em 1997. Também temos surpresas no setor Oeste, com a instalação da Pets Migo – uma pet shop onde o visitante poderá trazer seu animal de estimação de pequeno e médio porte para receber banho e tosa, entre outros cuidados. Outra atração (Top Fun) muito bacana é o minigolfe que deverá entreter crianças e adultos”, afirma.

O parque gaúcho, considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil, é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na temporada verão as àreas: Aquática, Coberta, Diversão e Fazenda ficam abertas ao público de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados – até o dia 16/02 das 10h às 18h, a partir de 17/02 das 10h às 17h30min. Já o hotel permanece em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 01 de março, quando já iniciarão os preparativos para a temporada inverno 2020.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário