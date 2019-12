Dicas de O Sul Parque Germânia será palco de concerto gratuito

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Com entrada franca, concerto de Natal ocorre neste domingo (15), às 10h30min Foto: Ester Chaves/Divulgação Foto: Ester Chaves/Divulgação

Como parte da agenda especial de Natal, o Shopping Iguatemi presenteia a sua vizinhança com um concerto gratuito da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro. A apresentação, que é inédita tanto na programação do shopping quanto no Bairro Jardim Europa, será no domingo (15), às 10h30min, no Parque Germânia, em Porto Alegre.

Como ingresso solidário, o Iguatemi sugere a doação de um quilo de alimento não-perecível para a campanha Natal Sem Fome.

“Nosso objetivo é oferecer à comunidade uma experiência única, que busca a integração entre amigos e famílias, a ocupação de áreas comuns da nossa cidade e o prestígio ao talento de artistas gaúchos. Estamos muito felizes em levar para o nosso bairro, pela primeira vez na história do Jardim Europa, o grande espetáculo de uma das mais tradicionais orquestras do Estado”, afirmou a gerente de marketing do Iguatemi, Andrea Quintana.

A ação foi desenvolvida com o apoio da AAJE (Associação de Amigos do Jardim Europa) e integra o calendário de atrações especiais promovidas pelo shopping neste fim de ano.

O presidente da AAJE, Geraldo Bertolo, comemora: “Desde sempre, a Associação cultiva o desejo de promover um evento de Natal para os moradores do bairro e muito nos alegra saber que o Iguatemi abraçou esse projeto neste final de ano. Será um dia mágico para toda a vizinhança, que lotará o Parque Germânia em uma manhã de muita alegria”, afirmou.

SERVIÇO

O que: Concerto Especial de Natal com a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro

Data: Domingo, 15 de dezembro

Horário: 10h30

Valor: Doação de um quilo de alimento não-perecível

*Em caso de chuva, o evento será cancelado.

