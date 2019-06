Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade realizou, na tarde desta quarta-feira (05), o plantio de oito mudas de árvores no Parque Marinha do Brasil. As mudas foram escolhidas de acordo com o projeto paisagístico já existente no trecho próximo ao recanto infantil, no eixo cívico.

