Passageiro poderá escolher pagar mais e não conversar no Uber

A Uber anunciou nesta segunda-feira (7) que vai disponibilizar uma nova categoria no Brasil, a partir de novembro. Chamada de Uber Comfort, ela foi lançada nos Estados Unidos em julho e — com preço maior — terá algumas comodidades para os usuários, como a possibilidade de pedir uma corrida sem conversas com o motorista. As informações são do portal de notícias G1, da Uber e do jornal O Estado de S. Paulo.

Outros recursos da nova categoria:

– Segundo a Uber, só determinados modelos e fabricantes de carros serão aceitos;

– Esses modelos terão requisitos de espaço interno mínimo para entrar na Uber Comfort;

– É possível solicitar a temperatura que gostaria no ar-condicionado antes de a corrida começar;

– Os motoristas dessa categoria têm que ter um número mínimo de viagens completas e uma nota mínima;

– Algumas dessas funções, como o pedido por uma corrida sem conversa ou de temperatura, poderão ser feitas numa janela no aplicativo.

“Desde que chegamos ao Brasil, temos transformado o modo como as pessoas se movimentam pelos centros urbanos e queremos continuar nessa transformação. Isso passa por conhecer cada vez mais quem utiliza nosso aplicativo. Buscamos sempre conversar com nossos usuários e parceiros para entender o que precisam, o que querem e o que esperam de nós. Este produto vem como mais uma inovação da Uber para atender a demandas específicas que identificamos durante essas conversas”, afirma Claudia Woods, diretora geral da Uber no Brasil.

“Muita gente já passou por situações assim. Você entra no carro cansado e tudo o que precisa naquele momento é de um pouco de sossego”, disse Claudia Woods.

Categoria intermediária

A partir do dia 21 de novembro, o Uber Comfort vai substituir o Uber Select, categoria intermediária entre os carros de luxo e as viagens mais cotidianas do UberX – a alteração faz parte de uma padronização global da marca da empresa. Questionada, a empresa afirma que ainda não definiu como serão as tarifas específicas do Uber Comfort por aqui. No exterior, as viagens do Uber Comfort são entre 20% e 40% mais caras que as do UberX.

Ao solicitar uma viagem com a modalidade, o usuário poderá selecionar as preferências diretamente no aplicativo – elas serão enviadas ao app do motorista parceiro, que poderá deixar o carro ao gosto do freguês antes da viagem começar. O Uber Comfort também poderá ser feito apenas por motoristas com número de viagens e avaliação média mínimas – nos EUA, só pode oferecer corrida neste modo o condutor que tiver avaliação superior a 4,85 estrelas.

