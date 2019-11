Últimas Pastor alemão com condição rara fica com tamanho de filhote

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Ranger é um pastor alemão que vai ficar do tamanho de um filhote para o resto da vida Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Quem vê Ranger não imagina que ele já tem dois anos de idade. É que o cachorro da raça pastor alemão possui uma condição rara chamada nanismo hipofisário, uma deficiência no hormônio do crescimento que fará com que ele aparente ser um filhote para o resto da vida.

Na maioria das vezes o nanismo hipofisário em cães possui causa genética, mas o caso de Ranger é diferente. Ainda filhote ele teve algumas complicações de saúde: parasitas intestinais chamados de Coccidiasina e posteriormente Giárdia e uma infecção na região do pescoço. Ele passou por vários tratamentos e foi curado, mas tudo isso levou ao defeito no desenvolvimento corporal.

Outra diferença de Ranger para os outros cães que possuem a condição rara é a condição de saúde. Normalmente os animais portadores estão constantemente doentes, mas o pastor alemão possui apenas um ressecamento de pele causado pela falta de hormônios e que faz com que os pelos de algumas partes do corpo caiam. Os donos tratam isso com banhos regulares com leite de cabra e outros remédios sugeridos pelo veterinário.

No Instagram, Ranger faz sucesso e possui 76,2 mil seguidores. Quem acompanha o perfil @ranger_thegshepherd acompanha o dia a dia do cão e suas irmãs Hazel e Jessie.

